Захарова выразила обеспокоенность отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
Она указала на внесение в Раду законопроекта, который прямо противоречит Минским соглашениям.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия серьёзно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений, поскольку власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает серьёзную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе", — отметила Захарова.
Представитель МИД напомнила о внесённом президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекте, который предусматривает допуск иностранных подразделений в страну для совместных учений в 2022 году. Захарова подчеркнула, что данный документ прямо противоречит Минским соглашениям.
Ранее Лайф писал, что Захарова заявила об отправке половины украинских военных в Донбасс. Киев стянул в зону конфликта 125 тысяч военнослужащих.
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