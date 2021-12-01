Захарова выразила обеспокоенность отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе

Россия серьёзно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений, поскольку власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает серьёзную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе", — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила о внесённом президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекте, который предусматривает допуск иностранных подразделений в страну для совместных учений в 2022 году. Захарова подчеркнула, что данный документ прямо противоречит Минским соглашениям.