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Пресс-секретарь Зеленского рассказал о диалоге с РФ на уровне офисов президентов

Никифоров, однако, подробностей диалога между администрациями сообщать не стал.

1 декабря, 08:10

Фото © Wikipedia

Контакты между Москвой и Киевом в настоящий момент идут только на уровне администраций президентов двух стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Диалог между Россией и Украиной есть и будет. Сейчас он идёт на уровне офисов президентов", — подчеркнул Никифоров.

Ранее Лайф писал, что юрист Соловьёв назвал вбросом заявление Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте. Лидер Незалежной пытается отвлечь внимание от насущных проблем и укрепить свою власть, уверен общественный деятель.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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