Пресс-секретарь Зеленского рассказал о диалоге с РФ на уровне офисов президентов

Контакты между Москвой и Киевом в настоящий момент идут только на уровне администраций президентов двух стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Диалог между Россией и Украиной есть и будет. Сейчас он идёт на уровне офисов президентов", — подчеркнул Никифоров.