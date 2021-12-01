В Туле росгвардеец пропал после обмана возлюбленной и проблем с наркотиками у сына

В Туле сотрудник Росгвардии пропал без вести после затяжного конфликта с возлюбленной, который продолжался несколько месяцев, а также проблем с наркотиками у сына. Как сообщил Лайфу источник, 52-летний Олег (имя изменено. — Прим. Лайфа) занимает должность оперуполномоченного по особо важным делам, друзья и коллеги описывают его как тихого и спокойного, но немного жёсткого человека.

Росгвардеец познакомился с Александрой (имя изменено. — Прим. Лайфа) ещё в 2006 году, у них завязались отношения, однако связь не продлилась долго из-за скандалов и работы Олега. Второй раз они встретились в 2017 году, когда женщина уже была в законном браке. Она поделилась с бывшим возлюбленным, что муж не может иметь детей, и попросила помочь ей в этом. По данным Лайфа, росгвардеец и супруг Александры восприняли идею нормально.

Так, спустя какое-то время женщина родила ребёнка, однако продолжила жить с законным мужем и порвала с правоохранителем. Но спустя некоторое время решилась на развод, и в октябре 2020 года стала жить с Олегом. Идиллия, правда, длилась недолго. Уже в мае 2021 года Александра решила съехать от сожителя. По данным источника, в это же время росгвардеец хотел выкупить её долю в квартире у бывшего супруга и даже заплатил за это 1,6 миллиона рублей, но женщина запретила экс-мужу заключать сделку. Деньги никто возвращать не стал.

По данным источника, на расставание Олег отреагировал очень болезненно и пытался вернуть свою возлюбленную, но та спустя пару месяцев нашла другого мужчину. По нашим данным, росгвардеец просил о встречах с ребёнком, Александра не препятствовала, но разрешала видеться только в её присутствии.

Кроме того, как стало известно Лайфу, осенью старший сын Олега от первого брака был пойман за хранение наркотиков. Мужчину это выбило из колеи, и, помимо всего прочего, он стал обвинять возлюбленную в отсутствии поддержки. Олега не устраивало, что дама сердца приносит неприятности и встречается с другими мужчинами. В итоге Александра заблокировала его номер. А когда их общий сын в начале ноября захотел пообщаться с отцом, не смогла дозвониться Олегу.

По версии следствия, эти события могли стать причиной исчезновения росгвардейца. Сообщается, что он ушёл из дома, оставив всё на своих местах: документы, деньги и телефон. Также, как сообщил источник, Олег сдаёт квартиру, он должен был навестить арендатора 20 ноября, но так и не появился. Кроме того, дома у пропавшего было найдено много успокоительных препаратов.