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Зеленский пообещал внести в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Лидер Незалежной обещал утвердить документ о недрах в своей предвыборной программе в 2019 году.

1 декабря, 09:23
<p>Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка</p>

Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам получать средства от добычи недр в стране.

"До 10 декабря впервые в истории независимости [Украины] внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, оплата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей", — сказал лидер Незалежной в послании Верховной раде, с которым он выступил в среду.

Согласно документу, по достижении совершеннолетия дети смогут использовать данные накопления для получения образования или покупки собственного жилья. Таким образом, Зеленский приступил к выполнению обещания, которое было в его предвыборной программе в 2019 году.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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