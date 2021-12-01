Зеленский пообещал внести в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об экономическом паспорте украинца, который позволит гражданам получать средства от добычи недр в стране.

"До 10 декабря впервые в истории независимости [Украины] внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, оплата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей", — сказал лидер Незалежной в послании Верховной раде, с которым он выступил в среду.