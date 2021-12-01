Путин заявил, что "Единая Россия" наладила диалог с партиями стран Европы, Азии, Африки

Партия "Единая Россия" с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнёрами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в рамках конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченной к 20-летию со дня основания партии.

"Взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений. Представители политический организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двухстороннего и многостороннего сотрудничества в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам", — отметил российский лидер.

Партиям ещё предстоит обсудить международные проблемы, а также "обменяться опытом партийного строительства и парламентской деятельности", добавил он. Путин также выразил надежду на то, что это сотрудничество будет "содержательным и послужит упрочению взаимопонимания и доверия между нашими странами и народами".

Кроме того, президент отметил налаженный прямой диалог с партиями многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, подчеркнув, что "это в полной мере подтверждает представительный состав участников сегодняшней конференции".