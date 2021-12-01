Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью и своём предчувствии
Музыкант вспоминает, что под конец композитор стал щедр на похвалу, чего раньше не было.
Фото © Павел Баранов / LIFE
Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Пелагея, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие пришли проститься с музыкантом Александром Градским в театр "Градский холл". В ходе гражданской панихиды Агутин признался, что тяжело воспринял смерть мэтра.
"Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить", — рассказал Агутин.
По словам музыканта, он довольно часто общался со старшим коллегой не только в рамках телепроекта "Голос". Агутин вспоминает, что под конец Градский стал часто хвалить, а "это не к добру". По его словам, обычно у него было: "Сделал хорошо, но не расслабляйся".
К гробу Градского уже возложили цветы более 250 поклонников за полтора часа панихиды. Они стали выстраиваться у здания театра заранее, и очередь не сокращается, несмотря на то что на гражданскую панихиду отведено два часа. После этого траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
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