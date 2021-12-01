Агутин рассказал о странном поведении Градского перед смертью и своём предчувствии

Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Пелагея, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие пришли проститься с музыкантом Александром Градским в театр "Градский холл". В ходе гражданской панихиды Агутин признался, что тяжело воспринял смерть мэтра.

"Вот я сейчас стою и будто слышу его голос: "Чего стоишь? Поезжай по своим делам". Тяжело, когда старшие уходят, люди, которые являются истиной, которым можно позвонить", — рассказал Агутин.

По словам музыканта, он довольно часто общался со старшим коллегой не только в рамках телепроекта "Голос". Агутин вспоминает, что под конец Градский стал часто хвалить, а "это не к добру". По его словам, обычно у него было: "Сделал хорошо, но не расслабляйся".

К гробу Градского уже возложили цветы более 250 поклонников за полтора часа панихиды. Они стали выстраиваться у здания театра заранее, и очередь не сокращается, несмотря на то что на гражданскую панихиду отведено два часа. После этого траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы.