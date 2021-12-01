В Иркутске мужчина подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта

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Правоохранительные органы задержали 50-летнего жителя Иркутска, который подозревается в установке в лифте жилого дома самодельного пиротехнического устройства, в результате срабатывания которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Днём 30 ноября при подъёме лифта в жилом доме, расположенном на улице Маршала Конева в Иркутске, произошёл хлопок. В результате инцидента 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. <…> Специалистами установлено, что хлопок произошёл из-за срабатывания кустарно изготовленного пиротехнического устройства без поражающих элементов, — говорится в сообщении.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом". В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Телеграм-канал SHOT выяснил, что на преступление злоумышленник пошёл из-за шумного ремонта.