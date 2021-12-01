Лавров объяснил слова Лукашенко о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории республики ядерного оружия РФ продиктовано безрассудной политикой Запада.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьёзное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", — сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Глава МИД пояснил, что, когда в Германии появилась новая коалиция, в СМИ написали, что отдельные её члены выступали за вывод ядерного оружия с территории страны. И генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что тогда НАТО передвинет ядерное оружие на восток, то есть в бывшие страны социалистической демократии.

В то же время Лавров заявил, что РФ продолжит продвигать универсальные договорённости для укрепления режимов нераспространения ядерного оружия и запрещения химического и биологического оружия.

"Продолжим продвигать подлинно универсальные договорённости по всестороннему обеспечению укрепления режимов ядерного нераспространения и конвенций по запрещению химического и биологического оружия", — подытожил глава российского МИД.