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Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022–2024 годы

Согласно документу, расходы казны в 2022 году по сравнению с 2019-м — то есть периодом до пандемии — увеличиваются на 30,1%.

1 декабря, 10:40
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Мобильный репортёр

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 гг. Так, на реализацию национальных проектов в следующем году предусмотрено 2,74 триллиона рублей, в 2023-м — 2,88, а в 2024-м — 2,98 триллиона.

Доходы бюджета РФ в 2022 составят 25,021 триллиона рублей, в 2023-м — 25,540 триллиона, и в 2024-м — 25,831 триллиона. Расходы запланированы на уровне 23,694 триллиона рублей, в 2023-м — 25,241 триллиона и 26,354 триллиона в 2024 году. В сообщении также отмечается, что в следующие два года бюджет будет профицитным.

Согласно документу, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом (то есть до пандемии), увеличиваются на 5,479 триллиона рублей — то есть на 30,1%. Закон также предусматривает повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда со следующего года.

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Ранее Лайф писал, что Путин поручил выделить средства на повышение зарплат бюджетников. Средства для обеспечения этого будут направлены федеральным органам исполнительной власти в регионах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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