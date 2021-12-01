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Песков назвал очень важным заявление Лукашенко о Крыме

Он также не сомневается, что белорусский лидер и Владимир Путин договорятся и совершат совместную поездку на полуостров.

1 декабря, 10:56
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным заявление, которое белорусский лидер Александр Лукашенко накануне сделал о Крыме.

"Очень важное было заявление сделано Лукашенко, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", — отметил представитель Кремля.

У Пескова нет сомнений, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорятся и совершат совместную поездку на полуостров. При этом он заметил, что сейчас погода в Крыму не располагает к визитам.

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Напомним, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. Начать Лукашенко намерен с визита в Севастополь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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