Песков назвал очень важным заявление Лукашенко о Крыме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным заявление, которое белорусский лидер Александр Лукашенко накануне сделал о Крыме.

"Очень важное было заявление сделано Лукашенко, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", — отметил представитель Кремля.

У Пескова нет сомнений, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорятся и совершат совместную поездку на полуостров. При этом он заметил, что сейчас погода в Крыму не располагает к визитам.