Песков назвал очень важным заявление Лукашенко о Крыме
Он также не сомневается, что белорусский лидер и Владимир Путин договорятся и совершат совместную поездку на полуостров.
Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важным заявление, которое белорусский лидер Александр Лукашенко накануне сделал о Крыме.
"Очень важное было заявление сделано Лукашенко, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", — отметил представитель Кремля.
У Пескова нет сомнений, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорятся и совершат совместную поездку на полуостров. При этом он заметил, что сейчас погода в Крыму не располагает к визитам.
Напомним, Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. Начать Лукашенко намерен с визита в Севастополь.
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