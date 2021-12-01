Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для российских военных
А вот 18-е и 25-е числа для вооружённых сил станут рабочими днями, отметил глава Минобороны.
Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL
Российские военные получат выходные в предновогодние дни — 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — уточнил Шойгу.
Кроме того, глава Минобороны РФ потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".
Ранее Лайф писал, что Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования силами дальней авиации ВКС России и китайских военных самолётов над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
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