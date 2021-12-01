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Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для российских военных

А вот 18-е и 25-е числа для вооружённых сил станут рабочими днями, отметил глава Минобороны.

1 декабря, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL</p>

Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Российские военные получат выходные в предновогодние дни — 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — уточнил Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".

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Ранее Лайф писал, что Шойгу проинформировал президента Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования силами дальней авиации ВКС России и китайских военных самолётов над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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