Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для российских военных

Российские военные получат выходные в предновогодние дни — 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Прежде чем перейдём к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — уточнил Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".