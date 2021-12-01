"Как это можно сделать?": Соболев назвал бредом слухи о том, что он "сливал" Виторию
Форвард заметил, что у португальского наставника красно-белых интересные тренировки, а игроки верят в его идеи.
Фото © ФК "Спартак"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал слухи о том, что он пытался повлиять на возможное увольнение главного тренера команды Руя Витории со своего поста. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".
"Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьёшь мимо? Опять же это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах "Спартака". Это полный бред", — заявил Соболев.
Он также заметил, что у Витории интересные тренировки, а игроки "Спартака" верят в идеи португальского наставника.
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