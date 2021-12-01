Путин обратится к участникам съезда "Единой России"
При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не уточнил, будет ли присутствие президента личным.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда партии "Единая Россия", который пройдёт 4 декабря в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда", — отметил представитель Кремля, не уточнив, будет ли присутствие главы государства личным.
Напомним, партия "Единая Россия" в декабре отмечает 20-летие. Сегодня, 1 декабря, проходит конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", приуроченная к этому событию. Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятия, подчеркнув, что "Единая Россия" с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнёрами.
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