Путин обратится к участникам съезда "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин обратится к участникам съезда партии "Единая Россия", который пройдёт 4 декабря в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин будет иметь возможность обратиться к участникам съезда", — отметил представитель Кремля, не уточнив, будет ли присутствие главы государства личным.