Медведева и Милохин ответили на вопрос о своих взаимоотношениях
Ранее фанаты начали активно приписывать роман спортсменке и блогеру в связи с их участием в проекте "Ледниковый период".
Скриншот © YouTube / "Макарена"
Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин заявили, что между ними нет никаких отношений, кроме дружеских.
"Мы друзья — 100%", — заметила Медведева в интервью журналисту Карену Адамяну на ютуб-канале "Макарена", мысль которой продолжил потом Милохин, добавивший к сказанному слово "но".
Блогер подчеркнул, что порой есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Однако ты не думаешь в этот момент об отношениях.
"Она просто нравится. И ты живёшь с этим", — добавил Милохин.
Ранее фанаты начали активно приписывать роман Евгении Медведевой и Дане Милохину в связи с их участием в проекте "Ледниковый период".
Комментариев: 0