Медведева и Милохин ответили на вопрос о своих взаимоотношениях

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин заявили, что между ними нет никаких отношений, кроме дружеских.

"Мы друзья — 100%", — заметила Медведева в интервью журналисту Карену Адамяну на ютуб-канале "Макарена", мысль которой продолжил потом Милохин, добавивший к сказанному слово "но".

Блогер подчеркнул, что порой есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Однако ты не думаешь в этот момент об отношениях.

"Она просто нравится. И ты живёшь с этим", — добавил Милохин.