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Медведева и Милохин ответили на вопрос о своих взаимоотношениях

Ранее фанаты начали активно приписывать роман спортсменке и блогеру в связи с их участием в проекте "Ледниковый период".

1 декабря, 11:16

Скриншот © YouTube / "Макарена"

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин заявили, что между ними нет никаких отношений, кроме дружеских.

"Мы друзья — 100%", — заметила Медведева в интервью журналисту Карену Адамяну на ютуб-канале "Макарена", мысль которой продолжил потом Милохин, добавивший к сказанному слово "но".

Блогер подчеркнул, что порой есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Однако ты не думаешь в этот момент об отношениях.

"Она просто нравится. И ты живёшь с этим", — добавил Милохин.

Между ними тает лёд: Как Медведева и Милохин закрутили роман на "Ледниковом периоде"

Между ними тает лёд: Как Медведева и Милохин закрутили роман на "Ледниковом периоде"

Ранее фанаты начали активно приписывать роман Евгении Медведевой и Дане Милохину в связи с их участием в проекте "Ледниковый период".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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