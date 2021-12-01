Губерниев заявил о неготовности сборной России по биатлону к началу сезона
Ранее лишь Антон Бабиков сумел пробиться в финал суперспринта на Кубке IBU, заняв в квалификации 19-е место.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале прокомментировал результаты отбора суперспринта на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене и оценил состояние сборной России.
"Гараничев не попал в финал суперспринта на Кубке IBU! Более того, пробился лишь Бабиков! К началу сезону не готова команда!" — отметил Губерниев.
Ранее Лайф сообщал, что Антон Бабиков стал единственным представителем России, который сумел пробиться в финал суперспринта на Кубке IBU. По итогам квалификации он занял 19-е место. Прибывший в расположении второй команды с Кубка мира Евгений Гараничев проиграл лидерам около 50 секунд и остановился на 35-м месте, не пробившись в финал.
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