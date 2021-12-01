Губерниев заявил о неготовности сборной России по биатлону к началу сезона

"Гараничев не попал в финал суперспринта на Кубке IBU! Более того, пробился лишь Бабиков! К началу сезону не готова команда!" — отметил Губерниев.

Ранее Лайф сообщал, что Антон Бабиков стал единственным представителем России, который сумел пробиться в финал суперспринта на Кубке IBU. По итогам квалификации он занял 19-е место. Прибывший в расположении второй команды с Кубка мира Евгений Гараничев проиграл лидерам около 50 секунд и остановился на 35-м месте, не пробившись в финал.