"Зелю геть": В Киеве протестующие забросали офис Зеленского мелочью
Демонстранты обвинили власти Украины в сдаче интересов страны.
Фото © Twitter / "Общественное радио"
В Киеве на площади Независимости собрались митингующие, недовольные политикой украинских властей, в частности президента страны Владимира Зеленского. В демонстрации участвовала по меньшей мере тысяча человек.
Митинг против Владимира Зеленского в центре Киева. Видео © t.me/stranaua
Граждане вышли в центр украинской столицы с различными политическими флагами и плакатами. Некоторые из протестующих держали в руках флаги партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.
На площади митингующие установили сцену с надписью "Защити Украину — останови переворот". На ней выступили некоторые украинские политики, журналисты и общественные деятели. По словам ведущего, "действия властей расцениваются как государственный переворот, где попирается конституция, сдаются интересы страны", а участники акции собрались, чтобы этому помешать.
Позже колонна из нескольких сотен человек направилась от площади Независимости по улице Героев Небесной Сотни в сторону офиса президента. Демонстранты скандировали: "Зелю геть" ("Зеленского прочь"), "Власть геть" ("Власть прочь"), — и забросали здание офиса президента мелочью.
В центре Киева дежурит большое количество силовиков. Рядом с площадью Независимости и на Банковой улице, где находится офис главы государства, стоят полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков. Движение транспорта на центральных улицах города перекрыто.
Напомним, ранее президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. Утверждалось, что к этому имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план выделяются миллиарды долларов. При этом Зеленский отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём. Ахметова возмутили обвинения в его адрес. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".
Комментариев: 0