В Киеве на площади Независимости собрались митингующие, недовольные политикой украинских властей, в частности президента страны Владимира Зеленского. В демонстрации участвовала по меньшей мере тысяча человек.

Митинг против Владимира Зеленского в центре Киева. Видео © t.me/stranaua

Граждане вышли в центр украинской столицы с различными политическими флагами и плакатами. Некоторые из протестующих держали в руках флаги партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.

На площади митингующие установили сцену с надписью "Защити Украину — останови переворот". На ней выступили некоторые украинские политики, журналисты и общественные деятели. По словам ведущего, "действия властей расцениваются как государственный переворот, где попирается конституция, сдаются интересы страны", а участники акции собрались, чтобы этому помешать.

Позже колонна из нескольких сотен человек направилась от площади Независимости по улице Героев Небесной Сотни в сторону офиса президента. Демонстранты скандировали: "Зелю геть" ("Зеленского прочь"), "Власть геть" ("Власть прочь"), — и забросали здание офиса президента мелочью.

В центре Киева дежурит большое количество силовиков. Рядом с площадью Независимости и на Банковой улице, где находится офис главы государства, стоят полицейские автомобили, автобусы, несколько десятков автозаков. Движение транспорта на центральных улицах города перекрыто.