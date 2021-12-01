НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Реальные зарплаты россиян в сентябре увеличились на 2% в годовом выражении

Среднемесячная начисленная заработная плата в первом месяце осени составила 54 687 тысяч рублей (+9,6% в годовом выражении).

1 декабря, 19:14

Фото © Pixabay

Реальные зарплаты россиян в сентябре 2021 года выросли на 2% по сравнению с сентябрём прошлого года, в сравнении с августом рост составил 3,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За январь – сентябрь текущего года реальные заработные платы в стране выросли на 3% в годовом выражении.

"Хочу быть русским": Американцы и канадцы на Reddit позавидовали россиянам из-за условий труда

"Хочу быть русским": Американцы и канадцы на Reddit позавидовали россиянам из-за условий труда

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре составила 54 687 тысяч руб. (+9,6% в годовом выражении). За январь – сентябрь номинальные зарплаты увеличились на 9,3% в годовом выражении.

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022–2024 годы

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022–2024 годы

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Средства для обеспечения этого будут направлены федеральным органам исполнительной власти в регионах.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1