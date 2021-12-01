Реальные зарплаты россиян в сентябре увеличились на 2% в годовом выражении
Среднемесячная начисленная заработная плата в первом месяце осени составила 54 687 тысяч рублей (+9,6% в годовом выражении).
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Реальные зарплаты россиян в сентябре 2021 года выросли на 2% по сравнению с сентябрём прошлого года, в сравнении с августом рост составил 3,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
За январь – сентябрь текущего года реальные заработные платы в стране выросли на 3% в годовом выражении.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре составила 54 687 тысяч руб. (+9,6% в годовом выражении). За январь – сентябрь номинальные зарплаты увеличились на 9,3% в годовом выражении.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Средства для обеспечения этого будут направлены федеральным органам исполнительной власти в регионах.
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