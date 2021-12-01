Реальные зарплаты россиян в сентябре увеличились на 2% в годовом выражении

Реальные зарплаты россиян в сентябре 2021 года выросли на 2% по сравнению с сентябрём прошлого года, в сравнении с августом рост составил 3,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За январь – сентябрь текущего года реальные заработные платы в стране выросли на 3% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре составила 54 687 тысяч руб. (+9,6% в годовом выражении). За январь – сентябрь номинальные зарплаты увеличились на 9,3% в годовом выражении.