В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида
По данным властей, инфицированный недавно вернулся из ЮАР. Он был полностью привит.
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В США зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Уточняется, что инфицированного новым штаммом обнаружили в Калифорнии — самом густонаселённом американском штате. По данным властей, этот человек был полностью вакцинирован, 22 ноября он вернулся из ЮАР.
Ранее Лайф писал, что, по данным ВОЗ, омикрон-штамм обнаружен как минимум в 23 странах. По словам главы организации Тедроса Гебреисуса, в ближайшем будущем это число будет только расти.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.
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