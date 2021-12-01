В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом ковида

В США зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Уточняется, что инфицированного новым штаммом обнаружили в Калифорнии — самом густонаселённом американском штате. По данным властей, этот человек был полностью вакцинирован, 22 ноября он вернулся из ЮАР.