ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм будет заразнее "дельты"

Новый омикрон-штамм коронавируса может быть более заразным, чем вариант "дельта", заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Мы рассматриваем различные сценарии. Пока это лишь начало, мы многое не знаем. Пока у нас нет всей информации о передаче, является ли он более заразным. Информация у нас будет через несколько дней. Однако один из сценариев предусматривает, что омикрон-вариант будет более заразным, чем "дельта", — подчеркнула ван Керкхове.

Касательно тяжести течения заболевания, эксперт ВОЗ заявила, что пока сказать что-то определённое сложно. Количество госпитализаций увеличивается, но это логично при росте числа случаев заражения. Для предотвращения развития ситуации по наихудшему сценарию ван Керкхове призвала принимать те же меры, что принимались и ранее против дельта-варианта.