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Еврокомиссия призвала ЕС готовиться к введению ограничений из-за омикрон-штамма

В ЕК заявили, что Евросоюзу нужно продолжать реализацию совместной стратегии по предотвращению ввоза новой мутации коронавируса.

1 декабря, 12:23
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Страны Евросоюза должны быть готовы к введению новых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространённом в Брюсселе.

"ЕС и государства-члены должны продолжать реализацию совместной стратегии по ограничению ввоза варианта "омикрон" в ЕС с регулярным ежедневным пересмотром основных ограничений на поездки. ЕС и государства-члены должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля", — говорится в сообщении.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян тщательно планировать новогодние праздники из-за омикрон-штамма. По её словам, новая мутация несёт большие риски, поскольку никто не знает, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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