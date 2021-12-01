Путин осудил "вакцинный национализм" и назвал условие для победы над ковидом

Победить ковид в отдельно взятой стране не получится, поэтому государствам нужно действовать коллективно и коллегиально, убеждён президент РФ Владимир Путин. Таким мнением он поделился на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшим послам иностранных государств.

"Мы последовательно проводим мысль, что эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества. Об этом постоянно напоминает и ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Коварная инфекция далеко не побеждена, и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится", — выразил уверенность Путин.

Он осудил "вакцинный национализм". По мнению главы государства, данный термин отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания нуждающимся странам содействия по борьбе с ковидом.

Президент выразил уверенность в том, что без взаимовыгодного, равноправного сотрудничества не получится решать столь сложные глобальные проблемы, добиться успехов ни в борьбе с изменением климата, ни в противодействии терроризму и оргпреступности, ни в обеспечении устойчивого развития. Путин призвал всех международных партнёров действовать сообща, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в её уставе основополагающие принципы межгосударственного общения.