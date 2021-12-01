Иммунолог Крючков спрогнозировал, когда Россию накроет пятой волной ковида
Ситуация может осложниться распространением нового штамма "омикрон" в стране. Однако пока ни одного случая с этой вариацией вируса в РФ выявлено не было.
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Пятая волна CoViD-19 может начаться в России в середине января. Это прогнозировалось и ранее, однако появление нового штамма "омикрон" способно усугубить положение дел. Об этом Ura.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него действительно настолько высокая заразность и не упала патогенность. Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнётся не сразу. Пока мутация попадёт в страну, первая фаза будет медленная, далее пока вирус накопится, пока распространится. Реально где-то во второй половине января мутация начнёт сказываться", — поделился мнением Крючков.
С таким прогнозом согласен и другой эксперт. В беседе с Ura.ru врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов отметил, что сейчас в стране есть все условия для начала пятой волны пандемии. По его словам, нельзя исключать распространения в ближайшее время штамма "омикрон". Известно, что эта мутация уже попала в Европу с туристами, которые возвращались из Египта. А там отдыхает и большое число россиян, напомнил Выгоняйлов.
Эксперты солидарны в том, что необходимо продолжать соблюдать меры профилактики CoViD-19. На изучение нового штамма российским учёным потребуется месяц, уточнил Крючков. За это время предстоит понять его симптоматику, скорость распространения и возможность уходить от иммунитета.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола, потому что его распространение происходит очень быстро и представляет серьёзную угрозу для мирового сообщества.
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