Иммунолог Крючков спрогнозировал, когда Россию накроет пятой волной ковида

Пятая волна CoViD-19 может начаться в России в середине января. Это прогнозировалось и ранее, однако появление нового штамма "омикрон" способно усугубить положение дел. Об этом Ura.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Омикрон" может дать всплеск в том случае, если у него действительно настолько высокая заразность и не упала патогенность. Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнётся не сразу. Пока мутация попадёт в страну, первая фаза будет медленная, далее пока вирус накопится, пока распространится. Реально где-то во второй половине января мутация начнёт сказываться", — поделился мнением Крючков.

С таким прогнозом согласен и другой эксперт. В беседе с Ura.ru врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов отметил, что сейчас в стране есть все условия для начала пятой волны пандемии. По его словам, нельзя исключать распространения в ближайшее время штамма "омикрон". Известно, что эта мутация уже попала в Европу с туристами, которые возвращались из Египта. А там отдыхает и большое число россиян, напомнил Выгоняйлов.