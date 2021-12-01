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Матвиенко призвала россиян тщательно планировать новогодние праздники из-за омикрон-штамма

По её словам, новая мутация несёт большие риски, поскольку никто не знает, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

1 декабря, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательно отнестись к планированию отдыха в новогодние праздники из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

"Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска [в новогодние праздники], чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие. Мы не знаем, что произойдёт через неделю, через две", — сказала она журналистам.

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Ранее с похожим призывом к гражданам обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, новогодние праздники лучше провести дома, не покидая пределов страны, поскольку у путешественников есть риск вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе со здоровьем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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