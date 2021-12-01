Матвиенко призвала россиян тщательно планировать новогодние праздники из-за омикрон-штамма
По её словам, новая мутация несёт большие риски, поскольку никто не знает, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян внимательно отнестись к планированию отдыха в новогодние праздники из-за нового штамма коронавируса "омикрон".
"Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска [в новогодние праздники], чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие. Мы не знаем, что произойдёт через неделю, через две", — сказала она журналистам.
Ранее с похожим призывом к гражданам обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её мнению, новогодние праздники лучше провести дома, не покидая пределов страны, поскольку у путешественников есть риск вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе со здоровьем.
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