Кардиолог Курникова рассказала об опасных симптомах при скачках атмосферного давления

В последние дни наблюдаются резкие скачки атмосферного давления. Для абсолютно здоровых людей это не представляет никакой опасности, но пациентам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в такие периоды приходится нелегко. О том, какие симптомы могут говорить об ухудшении состояния, рассказала газете "Петербургский дневник" руководитель Регионального сосудистого центра Городской больницы № 26 Елена Курникова.

"Для людей-гипертоников с неконтролируемой гипертензией, которые живут с давлением 180, 190 и не хотят лечиться, резкое падение давления может спровоцировать гемодинамический подтип инсульта, развивающийся без атеросклеротического поражения артерий, без тромбоза. То есть это может быть не кардиоэмболический, а просто связанный с резким падением артериального давления инсульт", — отметила Курникова.

А у гипотоников при резком скачке давления есть риск геморрагических инсультов, кровоизлияний, особенно если пациент принимает препараты, разжижающие кровь. Поэтому необходимо постоянно следить за своим уровнем артериального давления. Головная боль и слабость — это повод незамедлительно измерить давление, а не отмахнуться со словами "всё пройдёт".

Самое опасное заболевание — это тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА). Заподозрить у себя его можно, как утверждает эксперт, по таким признакам, как резкое появление одышки, болей в грудной клетке, появление тахикардии, падение артериального давления и даже потеря сознания, а также ассиметричные отёки на ногах и боли по ходу вены.

"К сожалению, наши люди могут потерять сознание и 3–4 раза, и только после этого вызывают скорую помощь. У нас жители очень терпеливые и очень надеющиеся, что всё пройдёт само. ТЭЛА сама не пройдёт", — уверяет Курникова.

В особой группе риска находятся также перенёсшие ковид, отмечает врач. Для них резкие скачки атмосферного давления представляют опасность — они могут спровоцировать инфаркт или инсульт. По словам Курниковой, после коронавирусной инфекции в принципе характерны проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушения вегетативной регуляции частоты сердечных сокращений, скачки артериального давления.

"Ко мне приходят люди с нестабильными цифрами артериального давления, с нарушениями ритма сердца. Достаточно характерна для переболевших синусовая тахикардия, которая отмечается у 15 процентов перенёсших CoViD-19, и она требует медикаментозного лечения", — добавила кардиолог.