Китайские учёные открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы ковида

Молекулярные биологи из Китая открыли антитело, способное нейтрализовать все штаммы коронавируса, в том числе и омикрон-мутацию: по мнению учёных, оно может стать основой для создания универсальной вакцины. Первые итоги опытов были раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

"Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и для разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса", — говорится в публикации.

Молекула 35B5 была открыта в ходе исследования, направленного на изучение крови переболевших ковидом в тяжёлой форме. Особенное антитело группа китайских учёных обнаружила в образце крови одного из участников исследования. Посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. По мнению исследователей, это позволяет использовать антитело для создания универсальной вакцины.