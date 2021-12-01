Китайские учёные открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы ковида
Молекула 35B5 способна соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса.
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Молекулярные биологи из Китая открыли антитело, способное нейтрализовать все штаммы коронавируса, в том числе и омикрон-мутацию: по мнению учёных, оно может стать основой для создания универсальной вакцины. Первые итоги опытов были раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv.
"Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и для разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса", — говорится в публикации.
Молекула 35B5 была открыта в ходе исследования, направленного на изучение крови переболевших ковидом в тяжёлой форме. Особенное антитело группа китайских учёных обнаружила в образце крови одного из участников исследования. Посредством опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. По мнению исследователей, это позволяет использовать антитело для создания универсальной вакцины.
Ранее Лайф писал, что российские учёные разработали высокоэффективное лекарство от ковида. Новый препарат создан на основе моноклональных антител. Как отметил академик Александр Макаров, он способен нейтрализовать не только штамм CoViD-19 "дельта", но и "гамма".
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