В Воронеже в рамках акции #МыВместе наградили работников красной зоны

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На площадке Торгово-промышленной палаты Воронежской области по просьбе депутата Госдумы, первого зампреда Комитета по молодёжной политике Игоря Кастюкевича в рамках движения #МыВместе предприниматели организовали торжественную церемонию награждения двух медицинских работников красной зоны и встречу с их пациенткой, которую они вылечили от тяжёлой формы ковида.

"Ко мне на приём по личным вопросам обратилась Ирина Самохвалова. В разговоре она призналась, что недавно серьёзно переболела ковидом, лежала в больнице. И её буквально спасла молодой врач. Спрашиваю — а хотели бы с ней встретиться? Так всё и началось. По социальным сетям нашли врача, проговорили с Торгово-промышленной палатой, чтобы совместно отблагодарить её и сделать встречу запоминающейся", — рассказал Кастюкевич.

Врач-невролог отделения для взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией больницы № 8 Воронежа Евгения Косенок пояснила, что при взаимодействии врача и пациента очень важно работать вместе. Когда медик видит, что пациент тоже хочет выздороветь, выполняет все рекомендации, доверяет врачу, особенно такому молодому, это очень приятно.

В ходе встречи Евгении и её коллеге из красной зоны Россошанской районной больницы Светлане Серебряковой вручили благодарственные письма от депутата Кастюкевича и сертификаты на путёвку в Крым. Медицинские работники смогут реализовать сертификаты в удобное для них время. Они подразумевают недельный отдых в одном из спа-отелей на полуострове.