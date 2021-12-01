Врач Белоусова рассказала, какой запах поможет от метеозависимости

Низкое атмосферное давление может не только испортить настроение, но и подорвать здоровье. Как стабилизировать своё состояние, телеканалу "Звезда" рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова. Самый простой способ — это выпить чашку кофе. А чтобы минимизировать отрицательное воздействие этого бодрящего напитка, врач советует просто подышать кофейным ароматом.

"Насыпаем в банку свежий кофе. Даже если его нельзя пить, то можно просто понюхать. Утром открываем баночку и вдыхаем аромат. Никакого отрицательного действия на давление это не оказывает, но бодрит", — пояснила Белоусова.

При этом не стоит выбирать растворимый кофе. Иначе есть риск поднять себе давление и повредить сосуды. Заменой кофе вполне может стать и чай. По словам эксперта, чёрный или зелёный — значения не имеет. Помимо ароматов кофе, благотворное влияние окажут и запахи цитрусовых, гвоздики, корицы, мускатного ореха. А перед сном обязательно съедать кисломолочный продукт. Это может быть творог, ряженка, простокваша. Также метеозависимым не стоит пренебрегать прогулками. Как уточнила Белоусова, это должно войти в привычку. Прогулки могут быть недлинными, но обязательно регулярными.

"Вокруг дома пройтись два-три раза. Даже в дождь и снег. Если есть собака — замечательно, если нет, то с соседом или с соседкой. Свежим воздухом подышать, это помогает", — отметила врач.