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Восемь беженцев погибли на польской стороне границы с начала миграционного кризиса

Тело одного из них было выловлено из реки Буг на территории Надбужаньского отделения.

1 декабря, 12:13
<p>Фото © ТАСС / Щеглов Леонид</p>

Фото © ТАСС / Щеглов Леонид

Польские службы зафиксировали восемь погибших беженцев на польской стороне границы с начала миграционного кризиса, сообщила на брифинге пресс-секретарь пограничной охраны республики Анна Михальская.

"Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один — выловленный из реки Буг [на территории] Надбужаньского отделения", — уточнила Михальская, отмечая, что погибших "было в общей сложности восемь".

По её словам, среди них один человек, который умер во время реанимационных мероприятий у линии границы после её нелегального пересечения. Для помощи этому мигранту была вызвана группа спасателей-медиков, но спасти его не удалось, подчеркнула пресс-секретарь.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Затем мигрантов разместили на территории логистического комплекса в Белоруссии, обеспечили всем необходимым. Решается их дальнейшая судьба.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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