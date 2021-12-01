Восемь беженцев погибли на польской стороне границы с начала миграционного кризиса

Польские службы зафиксировали восемь погибших беженцев на польской стороне границы с начала миграционного кризиса, сообщила на брифинге пресс-секретарь пограничной охраны республики Анна Михальская.

"Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один — выловленный из реки Буг [на территории] Надбужаньского отделения", — уточнила Михальская, отмечая, что погибших "было в общей сложности восемь".

По её словам, среди них один человек, который умер во время реанимационных мероприятий у линии границы после её нелегального пересечения. Для помощи этому мигранту была вызвана группа спасателей-медиков, но спасти его не удалось, подчеркнула пресс-секретарь.