На Урале "бабушка-паук" бегала от полиции по балконам и угрожала взорвать дом

На Урале "бабушка-паук" бегала от полиции по балконам. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

В городе Сухой Лог Свердловской области пенсионерка угрожала взорвать дом, после чего по балконам перелезла в чужую квартиру. Кадры с места событий опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург".

Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Юбилейной. Бабушка открыла газ и не хотела пускать к себе спасателей. В результате, чтобы попасть внутрь, экстренные службы развернули целую спецоперацию. Однако, не желая сдаваться полиции, пенсионерка вышла на балкон и по решёткам перелезла с пятого этажа на четвёртый.

Как рассказали очевидцы, вскоре после этого "бабушку-паука" всё же поймали и увезли, а газ в квартире перекрыли. Что послужило причиной такого необычного поведения, не уточняется.