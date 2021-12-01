На Урале "бабушка-паук" бегала от полиции по балконам и угрожала взорвать дом
В результате старушку всё же удалось поймать, а газ, который она открыла в квартире, перекрыли.
Фото © VK / "Типичный Екатеринбург"
На Урале "бабушка-паук" бегала от полиции по балконам. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"
В городе Сухой Лог Свердловской области пенсионерка угрожала взорвать дом, после чего по балконам перелезла в чужую квартиру. Кадры с места событий опубликовал паблик "Типичный Екатеринбург".
Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Юбилейной. Бабушка открыла газ и не хотела пускать к себе спасателей. В результате, чтобы попасть внутрь, экстренные службы развернули целую спецоперацию. Однако, не желая сдаваться полиции, пенсионерка вышла на балкон и по решёткам перелезла с пятого этажа на четвёртый.
Как рассказали очевидцы, вскоре после этого "бабушку-паука" всё же поймали и увезли, а газ в квартире перекрыли. Что послужило причиной такого необычного поведения, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что в Липецкой области пенсионерка "заминировала" жилой дом и угрожала взорвать его, если ей не подключат отопление.
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