Россияне рассказали, какие новогодние подарки расстроят их больше всего

Худшими и бесполезными подарками на Новый год россияне посчитали безделушки. Об этом "Газете.Ru" сообщили в SuperJob по итогам проведённого опроса. Лидером списка ненужных презентов стали носки и футболки, за них проголосовало 5% опрошенных. Не хотят получать на праздник сувениры, в том числе свечи, магниты и символы года, 4% респондентов. А 3% не жалуют в качестве подарков кружки и другие кухонные принадлежности.

Часть россиян подошла к вопросу о наихудшем подарке философски. Так, 1% опрошенных назвали таким плохое настроение. Зато 24% наших сограждан, по данным опроса, обрадуются любому подарку, лишь бы он был.

"Каждый третий (34%) отмечает, что не получал неудачных презентов на 1 января", — уточнили в SuperJob.

Как показал опрос, россияне стали менее привередливы. Если в 2020 году 72% опрошенных оказались недовольны полученными подарками, то в 2021 году таких было всего 66%.