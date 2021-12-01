Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил НАТО у западных границ России

Кремль обеспокоен поведением по отношению к РФ ряда стран, нагнетающих обстановку на её западных границах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшим послам иностранных государств.

"Выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, некоторые наши партнёры, пытающиеся всячески сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление и, более того, нагнетать напряжённость у наших границ", — сообщил российский лидер.

Президент уточнил, что меры, принимаемые РФ в ответ на провокации со стороны НАТО, более чем адекватны и Россия серьёзно относится к происходящему.

"Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьёзно", — сказал глава государства.