Красный поворот: Что пишут западные СМИ о войне Запада и России Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции европейской и американской прессы на возможность российско-американской войны из-за Украины. 30 ноября, 17:17 Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Владимир Путин впервые прокомментировал публикации западных СМИ о возможной войне между Россией и коллективным Западом из-за якобы готовящегося вторжения РФ на Украину. По словам президента, Россия нападать ни на кого не собирается, а лишь обеспечивает собственную безопасность из-за постоянных действий НАТО на российских границах и нежелания альянса учитывать её интересы.

— Если на территории Украины будут размещены ударные комплексы, подлётное время до Москвы составит семь – десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут, — пояснил президент. — Мы тогда должны будем создать что-то подобное в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. Мы куда идём-то? Зачем мы это делаем? Вот создание таких угроз и есть "красная линия".

Западные политики, к сожалению, его не слышат — 30 ноября министры иностранных дел стран – членов НАТО собрались в Риге на саммит для обсуждения новых мер по защите от "российской агрессии". "Одержимость Владимира Путина Украиной может разжечь большую европейскую войну", — пишет Атлантический совет (признанный Минюстом нежелательной организацией). И руководство альянса якобы хочет спасти мир во всём мире. "НАТО — это альянс, созданный на принципах обороны, а не провокации. Любые предположения о том, что НАТО провоцирует Россию, являются очевидной ложью", — говорит министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. "Мы не хотим начинать войну — наоборот, мы стремимся предотвратить российскую агрессию", — уверяет генсек альянса Йенс Столтенберг.

Проблема, однако, в том, что попытка предотвратить несуществующую агрессию за счёт агрессивного поведения как раз ведёт к войне. И сейчас отдельные разжигатели войны типа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы призывают к "мощной политике сдерживания", которая должна проводиться совместно Украиной и НАТО, ведь, как говорилось в известном фильме, "галантерейщик и кардинал — это сила".

Примерно такой же мысли придерживаются и радикальные американские политики, в частности бывший представитель США в ООН Джон Болтон. "Москва работает по всей "серой зоне" между восточными границами НАТО и западными границами России. То есть не только на Украине и в Белоруссии, но и в Молдавии, а также в республиках Кавказа. "Замороженный конфликт в Молдавии с созданной русскими Приднестровской Республикой, продолжающаяся оккупация двух грузинских провинций, недавнее проазербайджанское вмешательство России в конфликт Баку с Арменией — всё это демонстрирует гегемонистскую или откровенно аннексионистскую политику в отношении всех шести стран "серой зоны", — утверждает Болтон в своей статье. И предлагает резко ужесточить политику в отношении Москвы. По его словам, "увеличение военной помощи Украине, закрытие "Северного потока – 2", бойкот российской нефти и другие экономические санкции хоть и оправданны, но недостаточны". Болтон предлагает действовать по линии НАТО: принимать в альянс новых восточноевропейских членов, а также использовать его для "ликвидации Приднестровья". Где, напомним, стоят российские войска и российские же миротворцы.

Официальные лица США занимают хоть и бескомпромиссную, но не столь ястребиную позицию. Так, госсекретарь Энтони Блинкен говорит о том, что любое нападение со стороны России "будет иметь очень серьёзные последствия". Без детального описания этих последствий. И осторожность американцев оправданна. "В противостоянии Путину по Украине любой вариант для Байдена чреват рисками", — пишет британская The Guardian.

Американский президент постоянно говорит о безусловной поддержке Украины, "и подобные заявления выглядят как устрашение России, однако каждый раз, когда они повторяются, Байден рискует попасть в сложное положение в том случае, если Путин не поверит в его блеф", — продолжают журналисты. В рамках этой логики Байден оказывается перед выбором из двух плохих вариантов. Первый — поддержать Украину американскими войсками и начать с Россией ядерную войну. Последствия понятны. "Если вы думали, что два триллиона долларов и 6000 американских жизней, заплаченных за окончание без победы 20-летнего сражения в Афганистане, являются непомерно высокой ценой, то ещё не видели по-настоящему непомерно высокую цену. Издержки и потери США в войне с ядерной Россией станут катастрофичными. В такой войне невозможно победить, и не стоит жертвовать жизнями американцев ради её ведения", — пишет Fox News.

Второй — не поддержать и не ввязываться в ядерную войну. И в этом случае, как верно отмечает Newsweek, продемонстрировать собственную слабость. Причём продемонстрировать как врагам (которые осмелеют), так и союзникам (которые получат стимул искать себе другую "крышу").

Да, некоторые эксперты утверждают, что помогать можно не только солдатами. "Когда мы говорим о гарантиях безопасности, то есть куча других вариантов. Например, обмен разведданными, спутниковая разведка мест сосредоточия войск… чёткие дипломатические заявления на соответствующем уровне", — цитирует The Guardian слова украинского политолога Анны Шелест. Список можно продолжить и добавить туда американские корабли с туалетной бумагой или чем-нибудь посмешнее — всё это не имеет значения, поскольку с учётом градуса антироссийской истерии на Западе любая иная помощь, кроме отправки солдат, будет означать демонстрацию слабости. Со всеми вытекающими в виде появления более агрессивных противников и поиска союзниками "крыши" понадёжнее.

И сейчас администрации Джозефа Байдена, которую хвалили за профессионализм, сравнивая с якобы дилетантами, сидевшими в Белом доме при Трампе, нужно искать выход из той вилки, куда Америку загнала риторика её лидеров. "Угроза российского вторжения является своего рода проверкой для администрации Джозефа Байдена, — пишет The Washington Post. — Сейчас Белый дом рассматривает возможности для недопущения предполагаемого российского вторжения на Украину… для того чтобы убедить президента Путина не заниматься эскалацией кипящего конфликта в полномасштабный трансатлантический кризис. Всё это происходит на фоне подготовки Байдена и его помощников к виртуальному видеосаммиту с Путиным в декабре — саммиту, в ходе которого, по мнению аналитиков, можно будет обозначить Кремлю последствия от возможного вторжения, а также предоставить сценарии для снижения напряжения".

Посмотрим, какие американцы предложат сценарии. Причём не только по разрешению украинского кризиса, но и по деэскалации ситуации вокруг Белоруссии, которую уже всеми силами натягивают аки сову на глобус на конструкт несуществующей российско-украинской войны. "Диктатор (т.е. Лукашенко. — Прим. ред.) уже заявил, что Беларусь не останется нейтральной в случае, если начнётся война в Донбассе. Несколько замечаний. Во-первых, там решает не он. Во-вторых, если он говорит о том, что российская агрессия реальна, то, возможно, он знает, что она неизбежна", — уверяет бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Видимо, господин Линкявичус совсем забыл русский язык — Лукашенко говорил вовсе не о российской агрессии. "Они (страны Запада. — Прим. ред.) прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется", — вот так выглядела цитата белорусского президента.

Так что, возможно, перед тем как представлять Путину сценарии для снижения эскалации, Байдену стоит урезонить своих восточноевропейских партнёров. А то они, истово верующие в западный миф о российской агрессии (или зарабатывающие на этом мифе), любой сценарий сорвут. Ну или перепишут под себя.

Авторы Геворг Мирзаян