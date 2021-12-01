Песков порассуждал о срыве поставок российского газа в ЕС на фоне угроз Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Москвой свои заявления по транзиту энергоносителей, однако его позиция является логичной ответной реакцией главы суверенного государства на жёсткое давление извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это позиция по-прежнему президента Белоруссии — суверенного, независимого государства", — сказал Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин, комментируя давление, оказываемое на Белоруссию со стороны Запада, называл его агрессивным и неоправданным, и оно заслуженно сталкивается с резкой ответной реакцией. Однако в то же время Путин надеется, что это никоим образом не приведёт к срыву поставок российского газа в Европу, заключил Песков.