Песков порассуждал о срыве поставок российского газа в ЕС на фоне угроз Лукашенко
Он отметил, что оказываемое на Минск давление является неоправданным и агрессивным.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывал с Москвой свои заявления по транзиту энергоносителей, однако его позиция является логичной ответной реакцией главы суверенного государства на жёсткое давление извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это позиция по-прежнему президента Белоруссии — суверенного, независимого государства", — сказал Песков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин, комментируя давление, оказываемое на Белоруссию со стороны Запада, называл его агрессивным и неоправданным, и оно заслуженно сталкивается с резкой ответной реакцией. Однако в то же время Путин надеется, что это никоим образом не приведёт к срыву поставок российского газа в Европу, заключил Песков.
Напомним, после миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе, Польша пригрозила полностью закрыть какое-либо сообщение с соседней республикой. В ответ на это президент Белоруссии пригрозил остановить транзит энергоносителей и предложил посмотреть, кто получит больший ущерб от сложившейся ситуации.
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