Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу

Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей, если Польша всё же закроет границу с соседней республикой. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идёт через нас?" — сказал Лукашенко.

По его словам, южная граница России с Украиной закрыта, поэтому импортировать энергоносители через Незалежную у Польши не выйдет. Лукашенко предложил Варшаве перейти от угроз к делу, а затем посмотреть, кто из двух сторон получит наибольший ущерб от этого.