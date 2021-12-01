Лукашенко пригрозил остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу
Глава республики предложил Варшаве перейти от слов к действиям и посмотреть, кто от этого получит наибольший ущерб.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Белоруссия готова остановить транзит энергоносителей, если Польша всё же закроет границу с соседней республикой. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идёт через нас?" — сказал Лукашенко.
По его словам, южная граница России с Украиной закрыта, поэтому импортировать энергоносители через Незалежную у Польши не выйдет. Лукашенко предложил Варшаве перейти от угроз к делу, а затем посмотреть, кто из двух сторон получит наибольший ущерб от этого.
"Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — подытожил белорусский президент.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. В результате премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией. В ответ на это Александр Лукашенко отметил, что республика является практически единственным путём для общения с Россией, Китаем и "вообще с Востоком".
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