Матвиенко: РФ не собиралась и не собирается нападать на Украину

Утверждения о возможном нападении России на Украину являются ложью и грязной политикой. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, враньё, грязная политика. Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину", — отметила председатель верхней палаты парламента.