Матвиенко: РФ не собиралась и не собирается нападать на Украину
Председатель верхней палаты российского парламента назвала подобные слухи "грязной политикой".
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Утверждения о возможном нападении России на Украину являются ложью и грязной политикой. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, враньё, грязная политика. Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину", — отметила председатель верхней палаты парламента.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. Между тем в МИД РФ указали на оборонительный характер действий России на границе с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что НАТО в этом регионе "целенаправленно испытывает нас на прочность", направляя военные самолёты и корабли к рубежам страны. Президент Владимир Путин заметил, что не видит здравого ответа на вопрос, зачем альянс продвинулся к границе России.
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