Академовский маньяк Лыткин свёл счёты с жизнью в иркутской колонии

Осуждённый на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников", один из академовских маньяков, Никита Лыткин свёл счёты с жизнью в иркутской колонии № 7. Данный факт подтвердили в региональном управлении ФСИН России.

"Осуждённый Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осуждённый был экстренно доставлен в городскую больницу, где скончался 30 ноября", — сообщается в релизе ведомства.

Источник Лайфа уточнил, что Лыткин скончался в 18:00 по иркутскому времени. По факту случившегося ведётся проверка.

Напомним, что так называемые академовские маньяки (потому что орудовали в микрорайоне "Академгородок") — двое серийных убийц — Никита Лыткин (20 лет тюрьмы) и Артём Ануфриев (пожизненное наказание) в период между декабрём 2010-го и апрелем 2011 года совершили девять убийств и по меньшей мере 15 нападений на прохожих, используя молотки и холодное оружие. При этом часть преступлений они записывали на видео.