Академовский маньяк Лыткин свёл счёты с жизнью в иркутской колонии
Арестанта обнаружили ещё живым и экстренно госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.
Фото © ТАСС / Александр Трошин
Осуждённый на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников", один из академовских маньяков, Никита Лыткин свёл счёты с жизнью в иркутской колонии № 7. Данный факт подтвердили в региональном управлении ФСИН России.
"Осуждённый Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осуждённый был экстренно доставлен в городскую больницу, где скончался 30 ноября", — сообщается в релизе ведомства.
Источник Лайфа уточнил, что Лыткин скончался в 18:00 по иркутскому времени. По факту случившегося ведётся проверка.
Напомним, что так называемые академовские маньяки (потому что орудовали в микрорайоне "Академгородок") — двое серийных убийц — Никита Лыткин (20 лет тюрьмы) и Артём Ануфриев (пожизненное наказание) в период между декабрём 2010-го и апрелем 2011 года совершили девять убийств и по меньшей мере 15 нападений на прохожих, используя молотки и холодное оружие. При этом часть преступлений они записывали на видео.
А ещё Лайф рассказывал про маньяка Михаила Попкова, который остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету было 81 доказанное убийство и три покушения, сейчас с учётом нового приговора это количество увеличилось. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе. В 2020 году Попков признался в двух новых преступлениях. Позже его этапировали в СИЗО-1 Иркутска из Торбеевского централа в Мордовии.
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