Экс-депутат Рады Фарион нелестно высказалась о Зеленском из-за незнания мовы

Перескакивание с украинского на русский язык во время пресс-марафона демонстрирует "ничтожность" президента Украины Владимира Зеленского и незнание языка своей страны, заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

"Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него — искусственная форма", — пояснила Фарион на своём ютуб-канале.

Всё дело в том, что Зеленский не использует украинский язык в повседневной жизни, поэтому испытывает трудности, отвечая на острые вопросы, считает бывший нардеп.