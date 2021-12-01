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Экс-депутат Рады Фарион нелестно высказалась о Зеленском из-за незнания мовы

Бывший нардеп уверена, что украинская речь для главы государства — искусственная форма.

1 декабря, 12:00
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Перескакивание с украинского на русский язык во время пресс-марафона демонстрирует "ничтожность" президента Украины Владимира Зеленского и незнание языка своей страны, заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

"Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него — искусственная форма", — пояснила Фарион на своём ютуб-канале.

Всё дело в том, что Зеленский не использует украинский язык в повседневной жизни, поэтому испытывает трудности, отвечая на острые вопросы, считает бывший нардеп.

Мемный журналист Гордон: Для меня Зеленский умер

Мемный журналист Гордон: Для меня Зеленский умер

Кстати, ранее Лайф сообщал, что охрана Зеленского повалила на асфальт украинскую журналистку после пресс-конференции в Киеве. Корреспондентка упала, а "бравые телохранители" быстро запрыгнули в машину сопровождения и уехали.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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