Путин призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ. Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры", — сказал глава государства.

Путин напомнил, что угроза на западных рубежах РФ действительно нарастает и об этом неоднократно было сказано. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса, сказал он. Но даже в такой ситуации Россия никому не угрожает.