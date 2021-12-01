В центре Гамалеи рассказали, кому необходима третья доза вакцины от ковида

Третья, дополнительная доза вакцины от ковида может понадобиться людям со сниженным иммунитетом, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации] — две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]", — заявил Гущин на форуме "Здравоохранение в России – 2021".

По словам эксперта, "Спутник V" в группе ВИЧ-инфицированных действительно работает. Он пояснил, что в этой категории есть разные группы людей (с разной степенью сохранности иммунной системы, иммунного ответа), в связи с чем учёным уже становится ясно, какой группе пациентов может быть рекомендован тот или иной режим вакцинации для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту.