В центре Гамалеи рассказали, кому необходима третья доза вакцины от ковида
Стандартный режим вакцинации предполагает две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели.
Фото © Pexels
Третья, дополнительная доза вакцины от ковида может понадобиться людям со сниженным иммунитетом, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
"Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации] — две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]", — заявил Гущин на форуме "Здравоохранение в России – 2021".
По словам эксперта, "Спутник V" в группе ВИЧ-инфицированных действительно работает. Он пояснил, что в этой категории есть разные группы людей (с разной степенью сохранности иммунной системы, иммунного ответа), в связи с чем учёным уже становится ясно, какой группе пациентов может быть рекомендован тот или иной режим вакцинации для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минздрава Мурашко назвал число привитых от ковида россиян. По словам министра, за прошедшую неделю вакцинировалось против CoViD-19 почти три миллиона человек. При этом специалист отметил, что более половины граждан старше 60 лет также уже прошли процедуру.
Комментариев: 0