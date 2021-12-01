В Тюменской области обязательную вакцинацию распространили на работников ЖКХ и СМИ
Исключение сделают только для тех, кто уже переболел либо имеет медицинские противопоказания к прививке.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против ковида, в Тюменской области добавлены сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранники.
"Поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснётся работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и СМИ", — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что данное требование не распространяется на граждан, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке от ковида, а также тех, кто переболел вирусом в течение полугода и имеет медицинские документы, подтверждающие данный факт. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.
А ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как часто придётся адаптировать вакцину от коронавируса под новые штаммы. На данный момент недостаточно информации и исследований для того, чтобы понять, как долго выработанный с помощью уже существующих прививок иммунитет защищает организм от вируса, в том числе от его новых вариантов.
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