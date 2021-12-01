В Тюменской области обязательную вакцинацию распространили на работников ЖКХ и СМИ

В список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против ковида, в Тюменской области добавлены сотрудники сферы ЖКХ, туризма, СМИ и охранники.

"Поставить прививку нужно людям, работающим в сфере культуры, конгрессной, выставочной деятельности, организации спортивных, зрелищных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами. Обязательная вакцинация коснётся работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, работников туристических агентств, охранных предприятий и СМИ", — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что данное требование не распространяется на граждан, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке от ковида, а также тех, кто переболел вирусом в течение полугода и имеет медицинские документы, подтверждающие данный факт. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы.