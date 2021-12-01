Мишустин отругал "хихикавших" на заседании губернаторов
Премьер сделал замечание главе Новгородской области Андрею Никитину.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Мишустин отругал губернаторов, которые позволили себе хихикать, слушая Грефа. Видео © LIFE
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые позволили себе хихикать во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Он предлагал решения для бизнеса и говорил, что "просто делать сложные вещи и сложно делать простые вещи".
"Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. [Губернатор Новгородской области Андрей] Никитин и прочие. Мы понимаем прекрасно, что бизнес разный и многие из предпринимателей, которым надо решить свою конкретную задачу, могут не хотеть, может быть, даже по каким-то причинам использовать более сложные технологические навыки", — сказал он.
А ранее Лайф рассказывал, что в России начался приём заявок на гранты для пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Юридическим лицам и социально ориентированным НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 руб.), умноженного на число работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты на себя и на работников.
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