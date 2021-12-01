Мишустин отругал "хихикавших" на заседании губернаторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые позволили себе хихикать во время выступления главы Сбера Германа Грефа на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Он предлагал решения для бизнеса и говорил, что "просто делать сложные вещи и сложно делать простые вещи".

"Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. [Губернатор Новгородской области Андрей] Никитин и прочие. Мы понимаем прекрасно, что бизнес разный и многие из предпринимателей, которым надо решить свою конкретную задачу, могут не хотеть, может быть, даже по каким-то причинам использовать более сложные технологические навыки", — сказал он.