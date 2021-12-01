Петербуржец попытался отсудить 1 млн у полицейских, заставивших его снять штаны

В Петербурге мужчина подал иск к местному ГУ МВД РФ на один миллион рублей из-за того, что ему пришлось сидеть в отделе без штанов. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Никиты К. и постановил выплатить оскорблённому две тысячи рублей в качестве морального вреда, сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Никиту задержали ещё в январе за пьянство в общественном месте. Привезли в отдел. При задержании на мужчине были спортивные штаны с вшитым шнурком на поясе. Все опасные предметы изъяли, а вот брюки со шнурком сулили опасность. Сотрудники полиции заставили Никиту снять штаны, и всё время нахождения в отделении он был в весьма унизительном положении, без портков. Через пять часов его отпустили, одежду вернули.

Петербуржец подал в суд на обидчиков, требуя возместить убытки в 55 тысяч рублей, моральный ущерб — один миллион рублей и госпошлину в 2150 рублей. Суд не счёл это сильным моральным потрясением для мужчины, требования удовлетворил частично, взыскав с МВД за счёт казны расходы на защитника и представителя в размере 35 тысяч рублей, госпошлину в 2150 рублей и моральный вред — всего две тысячи рублей.