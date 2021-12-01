Политолог Михайлов назвал глобальной провокацией переброску украинских военных в Донбасс
Он отметил, что таким образом Запад пытается вынудить Россию нанести удар по границе, чтобы потом обвинить в агрессии.
Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Обострение политической обстановки, которое происходит на мировой арене в последние недели, является большой провокацией Запада в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя переброску украинских военных в Донбасс.
"С нашей точки зрения, сейчас раздувание темы вторжения России на Украину — это глобальная медиапровокация, которая разыгрывается Западом", — сказал он в интервью телеканалу "360".
По словам политолога, всё началось с вбросов западных изданий о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину. При этом Михайлов считает, что Москву могут провоцировать специально, чтобы она нанесла несколько ударов по приграничной территории. Этот факт в дальнейшем могут преподать как российскую агрессию, подчеркнул эксперт.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Комментариев: 0