В Сети показали фотографию мяча финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Решающий матч главного клубного турнира Старого Света состоится 28 мая 2022 года.
Фото © Twitter / Pro Digital Soccer
Revealed 🏆 The adidas Finale 22 Champions League match ball is inspired by the architecture of the Final host city Saint Petersburg 🔥 Available now at Pro:Direct Soccer 📲— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) December 1, 2021
Shop here 🛒https://t.co/rvrlVAnwbU pic.twitter.com/RjVAugx6y0
В Сети появились фотографии официального мяча финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Снимки публикует Pro Digital Soccer в "Твиттере".
Стоит отметить, что производитель мяча — компания Adidas — вдохновилась архитектурой Санкт-Петербурга при его обновлении.
Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится на стадионе "Газпром-арена" 28 мая 2022 года.
Комментариев: 0