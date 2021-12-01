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В Сети показали фотографию мяча финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Решающий матч главного клубного турнира Старого Света состоится 28 мая 2022 года.

1 декабря, 14:31

Фото © Twitter / Pro Digital Soccer

В Сети появились фотографии официального мяча финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Снимки публикует Pro Digital Soccer в "Твиттере".

Стоит отметить, что производитель мяча — компания Adidas — вдохновилась архитектурой Санкт-Петербурга при его обновлении.

Система Fan ID будет работать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Система Fan ID будет работать во время финала Лиги чемпионов в Петербурге

Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится на стадионе "Газпром-арена" 28 мая 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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