В Сети показали фотографию мяча финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Revealed 🏆 The adidas Finale 22 Champions League match ball is inspired by the architecture of the Final host city Saint Petersburg 🔥 Available now at Pro:Direct Soccer 📲



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В Сети появились фотографии официального мяча финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Снимки публикует Pro Digital Soccer в "Твиттере".

Стоит отметить, что производитель мяча — компания Adidas — вдохновилась архитектурой Санкт-Петербурга при его обновлении.