Лайф публикует видео, как неизвестные угрожают футболисту Канчельскису в московском кафе

На кадрах видно, как группа неизвестных заходит в заведение и подсаживается за один из столиков. Именно там сидел Канчельскис. После этого они вступают с ним в диалог, а через некоторое время один из них резко встаёт со своего места и подходит ближе к футболисту. Ещё через несколько мгновений незнакомцы покидают кафе.