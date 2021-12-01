Лайф публикует видео, как неизвестные угрожают футболисту Канчельскису в московском кафе
Ранее стало известно, что ему предлагали меньшую сумму денег, нежели та, из-за которой он обратился в суд.
Неизвестные угрожают футболисту Канчельскису в московском кафе. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео, как неизвестные в московском кафе угрожают экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" и бывшему тренеру узбекского клуба "Навбахор" Андрею Канчельскису.
На кадрах видно, как группа неизвестных заходит в заведение и подсаживается за один из столиков. Именно там сидел Канчельскис. После этого они вступают с ним в диалог, а через некоторое время один из них резко встаёт со своего места и подходит ближе к футболисту. Ещё через несколько мгновений незнакомцы покидают кафе.
Ранее Лайф сообщал, российскому футболисту и тренеру, бывшему игроку "Манчестер Юнайтед" Андрею Канчельскису угрожали расправой в столичном кафе "Оазис". Причиной для угроз стал тот факт, что наставнику должен денег узбекский клуб "Навбахор". Канчельскис был вынужден обратиться в суд ФИФА из-за долгов по зарплате в 1,6 миллиона долларов. При этом пришедшие в кафе неизвестные предлагали ему взять 80 тысяч долларов, ибо они сломают ему ноги и сделают инвалидом.
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