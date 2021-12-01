Захарян и не только: Объявлены номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ
Победителя определят тренеры команд чемпионата страны, юношеских и национальных сборных, журналисты и ряд других специалистов.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег, wikipedia
Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, полузащитник сборной России Арсен Захарян и ряд других футболистов стали номинантами премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому футболисту года в чемпионате России. Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).
Помимо Захаряна и Агаларова в список попали Кирилл Боженов ("Химки"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили (ЦСКА – "Локомотив"), Максим Мухин ("Локомотив" – ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Сочи" – "Крылья Советов"), Данил Степанов ("Ротор" – "Арсенал"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Наиль Умяров ("Спартак"), Даниил Хлусевич ("Арсенал").
Добавим, что в прошлом году обладателем награды стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В разные годы премию брали Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и другие игроки.
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