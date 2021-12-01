НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарян и не только: Объявлены номинанты на премию лучшему молодому футболисту РПЛ

Победителя определят тренеры команд чемпионата страны, юношеских и национальных сборных, журналисты и ряд других специалистов.

1 декабря, 12:50

Фото © ТАСС / Бухарев Олег, wikipedia

Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, полузащитник сборной России Арсен Захарян и ряд других футболистов стали номинантами премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому футболисту года в чемпионате России. Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Помимо Захаряна и Агаларова в список попали Кирилл Боженов ("Химки"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили (ЦСКА – "Локомотив"), Максим Мухин ("Локомотив" – ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Сочи" – "Крылья Советов"), Данил Степанов ("Ротор" – "Арсенал"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Наиль Умяров ("Спартак"), Даниил Хлусевич ("Арсенал").

СМИ: Захарян может пропустить матчи сборной России из-за травмы

СМИ: Захарян может пропустить матчи сборной России из-за травмы

Добавим, что в прошлом году обладателем награды стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев. В разные годы премию брали Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и другие игроки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1