Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, полузащитник сборной России Арсен Захарян и ряд других футболистов стали номинантами премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому футболисту года в чемпионате России. Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).