Атака на Россию: Как возрастной ценз может оставить фигурное катание без Трусовой, Валиевой и других молодых суперзвёзд Разговоры о подобном нововведении ходили давно, а сейчас, кажется, дело может как никогда серьёзно дойти до конкретики 1 декабря, 11:36 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин / AP / Ronda Churchill, © Getty Images / International Skating Union

Современное фигурное катание уже невозможно представить без целого ряда даже не молодых, а совсем ещё юных спортсменок, которые делают погоду в этом виде спорта. Александра Трусова, Камила Валиева и другие уже прочно закрепились в элите. Однако теперь взрослое фигурное катание может остаться без них. В очередной раз в мире начали обсуждать возможное поднятие возрастного ценза.

Пострадает в основном Россия

На сей раз автором инициативы выступила Норвегия. Как вы понимаете, одна из ведущих стран в мире фигурного катания (читать саркастично). К слову, нечто похожее она пыталась продвинуть в 2019 году, но следующий пандемийный год обрушил все планы скандинавов поднять возрастной ценз. Теперь они снова намерены это сделать, что подтвердили в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

— Мы можем подтвердить, что снова подадим наше предложение по возрастному цензу. По нему выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар. По нашему предложению изменения в правилах вступят в силу с сезона-2023/2024, — заявили в норвежской федерации.

Радует одно, что введение возрастного ценза — вопрос не быстрый. Если он случится, то как раз в середине олимпийского цикла. А значит, сборные успеют подготовить тех, кто старше, или же всё ещё проще — молодые спортсменки просто станут взрослее и смогут кататься. На бумаге, кажется, что нет ничего страшного. И в предложении норвежской федерации можно найти здравое зерно.

Как вам, к примеру, такая мотивация. Из-за нынешнего возрастного ценза спортсменки слишком рано заканчивают свою карьеру. Таких примеров — тьма. Алина Загитова выиграла всё, что можно, и спокойно закончила кататься, не достигнув совершеннолетия. Теперь она ведёт "Ледниковый период" и продолжает оставаться одним из символов этого вида спорта в стране.

Неизвестно, что будет после Олимпиады в Пекине. В случае победы, к примеру, Александры Трусовой сразу же может возникнуть вопрос: сколько она ещё захочет соревноваться? Медаль чемпионата мира у неё уже имеется, с Олимпиадой вроде как тоже всё понятно. Так что не стоит искать только минусы.

Впрочем, главного упускать не стоит. Пострадает от этого решения именно наша страна. Взгляните на возраст наших главных звёзд: Камиле Валиевой — 15 лет, Александре Трусовой — 16 лет, Майе Хромых — 15 лет. Конечно, есть и девочки взрослее, которые попадают под ценз. Речь о Елизавете Туктамышевой, Алёне Косторной и даже Анне Щербаковой. Но тем не менее, может ли болельщик фигурного катания представить себе этот сезон без серии мировых рекордов от Валиевой? А с цензом этого бы не было.

К тому же на подходе у России ещё целая вереница суперзвёздочек, которых готовят Этери Тутберидзе или Евгений Плющенко. Софья Акатьева, которая первой в мире без падения сделала тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Или же Аделия Петросян — первая в мире сделала четверной ритбергер. Двум этим барышням лишь по 14 лет. Будут ли они через три года делать столь же феноменальные вещи — загадка. Не забывайте про особенности возраста и пубертатный период, который вмешивался уже во множество карьер.

— Это санкции против наших успехов и рекордов. Они просто начинают выкручиваться, как во всех других отраслях. Конечно, у меня резко отрицательное отношение к этому. Жизнь диктует своё — идёт омоложение спорта. Есть проявления не только в фигурном катании, но и в художественной и спортивной гимнастике. Это абсолютно не портит спорт. Молодёжь сейчас более продвинутая и развитая. Это природа — от этого никуда не деться, — заявил Sport24 президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Позиция России: однозначно против

Естественно, что поддержать поднятие возрастного ценза Россия не может. Как мы упомянули выше — он направлен именно против нас. Да, у РФ и так есть кого выпустить и всё равно быть впереди планеты всей. Но ведь что ещё любопытно. Все сильные соперницы уже гораздо старше 17, а тем более 15 лет. Японкам Каори Сакамото и Рики Кихире — 21 год и 19 лет. Кореянка Ю Ён тоже уже преодолела возможный ценз — ей 17 лет. Пострадать из иностранок может лишь Алиса Лью из США, но она в этом сезоне не сильно-то и блещет, хотя ждали от неё многого.

— Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них, — сказал Sport24 глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Тем не менее Татьяна Тарасова всё равно верит, что даже с возрастным цензом наши спортсменки будут впереди планеты всей. Интересное мнение высказал и Евгений Плющенко, который сам, как вы знаете, катался достаточно долго.

— Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение, такая моя позиция, — заявил Плющенко в беседе с RT.

Решение о поднятии возрастного ценза будет приниматься на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. Кроме того, в ISU выразили желание сократить количество критериев второй оценки (компоненты) в фигурном катании. И если данная история повлияет на прыгучих россиянок не сильно, то вот возрастной ценз может серьёзно поменять правила игры.

Авторы Шамиль Гаджиев