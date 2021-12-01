Болельщики прислали 521 письмо забившему в свои ворота Фёдору Кудряшову

Всего же в адрес игроков сборной поступило более полутора тысяч писем, большая часть из которых — именно Кудряшову. Болельщики выражали всяческие слова поддержки защитнику, несмотря на его автогол.

"Фёдор, я знаю, что ты сейчас столкнулся с хейтом. Это грустно и печально. Но знай, что это всё лирика. Я ценю то, что ты не стал падать на поле и дальше продолжил играть. Это сильный поступок! Я поддерживаю тебя, ты молодец. Ни в чём не вини себя. Ты можешь закрыть всем недовольным рты своей игрой", — написал один из поклонников национальной команды.