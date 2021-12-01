Болельщики прислали 521 письмо забившему в свои ворота Фёдору Кудряшову
Напомним, автогол защитника не позволил нашей команде напрямую выйти на ЧМ-2022 в Катар.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Забивший в свои ворота в матче с Хорватией защитник сборной России Фёдор Кудряшов получил 521 письмо от болельщиков со всей страны, сообщает пресс-служба национальной команды.
Всего же в адрес игроков сборной поступило более полутора тысяч писем, большая часть из которых — именно Кудряшову. Болельщики выражали всяческие слова поддержки защитнику, несмотря на его автогол.
"Фёдор, я знаю, что ты сейчас столкнулся с хейтом. Это грустно и печально. Но знай, что это всё лирика. Я ценю то, что ты не стал падать на поле и дальше продолжил играть. Это сильный поступок! Я поддерживаю тебя, ты молодец. Ни в чём не вини себя. Ты можешь закрыть всем недовольным рты своей игрой", — написал один из поклонников национальной команды.
"Нужно было добежать": Кудряшов рассказал о мыслях упасть и попросить помощи перед автоголом в матче с Хорватией
14 ноября сборная России проиграла команде Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи на 81-й минуте решил автогол Кудряшова, перед этим эпизодом получившего травму.
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