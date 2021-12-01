Военный эксперт Литовкин допустил повторение грузинского сценария в Донбассе

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал действия Киева, который направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — половину всего личного состава украинской армии. Собеседник Лайфа не исключил, что при попытке перейти к широкомасштабному наступлению на востоке Украины может случиться то, что произошло с Грузией в августе 2008 года.

"Это нарушает Минские соглашения. Всё зависит от того, на каком расстоянии от линии соприкосновения находятся эти войска. Дело в том, что Минскими соглашениями предусмотрено, что от линии соприкосновения должна быть отведена тяжёлая боевая техника, в том числе гаубицы, танки, на расстояние до 20–30 километров. В Киеве всё больше и больше раздаются голоса о том, что Минские соглашения никому не нужны. Об этом чуть ли не напрямую говорит президент Украины Зеленский, министр обороны и другие политики украинского режима", — пояснил Литовкин.

По мнению военного эксперта, то, что Киев готовится силовым путём решить проблему, — ни для кого не секрет. Его реваншизм подогревается различными действиями натовских стран, США, которые, обвиняя Россию в сосредоточении войск на границе с Украиной, говорят, что не оставят Киев без поддержки. В Незалежную прибывают и английские военнослужащие, поставляется американское оружие. Всё это приводит к агрессивным устремлениям украинского государства, отмечает Виктор Литовкин.

"Не исключено, что может начаться широкомасштабное наступление на Донбасс. Попытка киевского режима решить проблему Донбасса силовым путём. Но стоит вспомнить, что в Донбассе чуть ли не половина населения имеет уже российские паспорта. Естественно, Россия не оставит его без своей поддержки. Это значит, что может случиться то, что случилось с Грузией в августе 2008 года. Когда [Михаил] Саакашвили и его армия напали на Южную Осетию и расстреляли там наших миротворцев", — говорит полковник в отставке.