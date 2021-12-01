Автор бестселлера "Милые кости" Сиболд извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет по её ложному обвинению

Автор мирового бестселлера "Милые кости" Элис Сиболд публично извинилась и сказала, что глубоко сожалеет о том, что за её изнасилование отсидел невиновный. Об этом американка написала на блог-платформе Medium.

"Моей целью в 1982 году было добиться правосудия, а не увековечить несправедливость. И уж точно не изменить жизнь молодого человека навсегда и непоправимо тем преступлением, которое изменило мою", — пояснила Сиболд.

Писательница подверглась изнасилованию в 1981 году, будучи студенткой. Через несколько месяцев после случившегося Сиболд увидела на улице Энтони Бродуотера. Ей он показался очень похожим на предполагаемого преступника. Полиция задержала мужчину, основываясь на показаниях девушки. И уже в 1982-м Бродуотер был осуждён. Только в 2021 году суд Нью-Йорка признал мужчину невиновным.

Произошедшее с ней Сиболд описала в своём дебютном романе "Счастливая", где в деталях описала состояние после изнасилования, а также то, как она преодолевала психологическую травму. Тема изнасилования стала ключевой и в произведении "Милые кости", которое сделало американку популярной.